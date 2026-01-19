Anzio rapina degenera in aggressione a poliziotti | due agenti in ospedale

A Anzio, un episodio di violenza ha coinvolto due agenti di polizia, che sono stati feriti e successivamente ricoverati in ospedale. L’evento, avvenuto il 19 gennaio 2026, evidenzia un aumento dei casi di aggressioni contro le forze dell’ordine. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza pubblica e sull’efficacia delle misure di tutela per gli agenti impegnati sul territorio.

Anzio, 19 gennaio 2026 – Un episodio di violenza che dalla strada si sposta contro chi indossa la divisa, un bilancio di feriti, e una condanna percepita come irrisoria. Il sindacato di polizia SIULP lancia l’allarme: “Segnale di indebolimento dell’autorità dello Stato. Serve una svolta”. Anzio, rapina e aggressione: la ricostruzione. Quello che è accaduto giovedì 15 gennaio nel quartiere Europa di Anzio va oltre la cronaca nera. È, secondo il Sindacato Unitario Lavoratori Polizia (SIULP) di Roma, un simbolo preoccupante di un clima di crescente sfida alle istituzioni e di una percezione di impunità che sta logorando la sicurezza e il vivere civile.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

