Anzio | Bonafoni Pd atto grave al Falasche difendere beni comuni e legalita’

Marta Bonafoni, attuale consigliera regionale del Lazio nonché coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico, ha rilasciato una dichiarazione in merito alla situazione critica del campo sportivo Falasche di Anzio. Nella sua nota, ha affermato: “Quanto accaduto al campo sportivo Falasche di Anzio rappresenta un episodio di estrema gravità, che va a colpire il principio stesso della restituzione dei beni comuni alla collettività. Gli interventi di messa in sicurezza e la chiusura degli accessi sono state scelte necessarie per riportare l’impianto all’interno di un quadro di legalità e trasparenza, dopo anni di utilizzi impropri”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Nella notte, il campo sportivo “Falasche” di Anzio è stato oggetto di un atto intimidatorio, con danni agli spogliatoi appena ristrutturati. L’incidente si è verificato subito dopo la conclusione dei lavori di messa in sicurezza, suscitando preoccupazione tra la comunità locale e le autorità. Indagini sono in corso per accertare le responsabilità di un episodio che ha colpito un’importante struttura sportiva della zona.

Nella notte, il centro sportivo “Falasche” di Anzio è stato danneggiato da un atto vandalico, nonostante i recenti interventi di messa in sicurezza. Il sindaco ha dichiarato che l’amministrazione non si farà intimidire e continuerà a garantire il sostegno alle strutture sportive della città. L’episodio mette in evidenza l’importanza di tutelare gli spazi dedicati allo sport e all’iniziativa sociale.

