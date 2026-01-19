Anziana travolta e uccisa da un mezzo per i rifiuti mentre cammina in via Santa Margherita

A Pederobba, in provincia di Treviso, un’anziana di 86 anni è stata tragicamente investita e deceduta mentre attraversava via Santa Margherita. L’incidente è avvenuto questa mattina, coinvolgendo un mezzo per i rifiuti del consorzio Contarina. Le autorità sono intervenute per accertare le cause dell’incidente e garantire un’adeguata ricostruzione dei fatti.

PEDEROBBA (TREVISO) - Un'anziana, A.G. di 86 anni, è stata travolta e uccisa da un mezzo per i rifiuti del consorzio Contarina: l'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 19 gennaio, in via Santa Margherita, a Pederobba, in provincia di Treviso. Sul posto, il personale sanitario, l'elisoccorso di Treviso e i carabinieri di Pederobba per le relative verifiche. L'incidente Secondo una primissima ricostruzione l'investimento della donna da parte del mezzo della raccolta dei rifiuti del consorzio Contarina sarebbe avvenuto mentre l'anziana stava camminando lungo via Santa Margherita.

