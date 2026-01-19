Antonio Medugno sentito in Procura contro Alfonso Signorini | Abusi ed estorsione

Antonio Medugno ha reso testimonianza in Procura in merito alla denuncia contro Alfonso Signorini, accusato di violenza sessuale ed estorsione. La testimonianza si inserisce nel contesto di un procedimento giudiziario in corso, nel quale vengono accertate eventuali responsabilità e fatti. La vicenda è soggetta a indagini e si trova sotto l’attenzione delle autorità competenti, nel rispetto delle procedure legali e della presunzione di innocenza.

Alfonso Signorini è stato iscritto nel registro degli indagati a Milano, nell’ambito di un’indagine per violenza sessuale ed estorsione, avviata dopo una denuncia presentata da Antonio Medugno. Mediaset ha accolto la sua autosospensione in attesa di ulteriori sviluppi. La vicenda coinvolge anche il modello e tiktoker napoletano, e le autorità stanno approfondendo i fatti per fare chiarezza sulla posizione di Signorini.

