Antonio Medugno sentito in Procura contro Alfonso Signorini | Abusi ed estorsione

Antonio Medugno ha reso testimonianza in Procura in merito alla denuncia contro Alfonso Signorini, accusato di violenza sessuale ed estorsione. La testimonianza si inserisce nel contesto di un procedimento giudiziario in corso, nel quale vengono accertate eventuali responsabilità e fatti. La vicenda è soggetta a indagini e si trova sotto l’attenzione delle autorità competenti, nel rispetto delle procedure legali e della presunzione di innocenza.

Alfonso Signorini è stato iscritto nel registro degli indagati a Milano, nell’ambito di un’indagine per violenza sessuale ed estorsione, avviata dopo una denuncia presentata da Antonio Medugno. Mediaset ha accolto la sua autosospensione in attesa di ulteriori sviluppi. La vicenda coinvolge anche il modello e tiktoker napoletano, e le autorità stanno approfondendo i fatti per fare chiarezza sulla posizione di Signorini. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Tv: Medugno sentito in procura a Milano come testimone su caso Signorini - Antonio Medugno, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, viene sentito in Procura a Milano per rispondere alle ... iltempo.it

Pupo rompe il silenzio su Signorini: “Nulla a che vedere con quello che dicono” La vicenda che coinvolge Alfonso Signorini, indagato dalla Procura di Milano dopo la denuncia di Antonio Medugno e le dichiarazioni emerse nel format Falsissimo di Fabrizio - facebook.com facebook

"Io non sono andato lì per fare sesso o per ottenere favori, ci sono andato pensando di chiarire, di dimostrare che tipo di persona fossi, è stata una scelta ingenua lo ammetto, ma l'ingenuità non significa né consenso né colpa", dice Antonio Medugno. x.com

