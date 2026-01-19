Antonio Incalza, classe 2015, è il più giovane attore di Gomorra – Le Origini, il prequel in sei episodi della celebre saga crime di Sky Original, tratta dal bestseller di Roberto Saviano. Con il suo ruolo, rappresenta una nuova generazione di talenti nel panorama televisivo italiano, contribuendo alla narrazione di una storia complessa e coinvolgente.

Classe 2015, Antonio Incalza è il più giovane interprete di Gomorra – Le Origini, il prequel in sei episodi dell’epica saga crime Sky Original tratta dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano. Antonio frequenta la quinta elementare a Napoli e studia recitazione nella scuola diretta da Peppe Mastrocinque, la PM5 Talent. Dopo aver esordito con un piccolo ruolo nel film Il Treno dei Bambini, ha deciso di continuare a recitare – come ci ha raccontato- perché gli è piaciuto molto. Così è arrivata la grande opportunità di entrare a far parte di Gomorra – Le Origini. E questo lo ha reso molto orgoglioso, perché ha dimostrato di essere abbastanza bravo per far parte di un progetto così importante. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Antonio Incalza è Fucariello: “Sono orgoglioso di far parte di Gomorra – Le Origini”

Gomorra Le Origini presenta Antonio Incalza: il piccolo Fucariello

Il più giovane protagonista di ‘Gomorra – Le Origini’: Antonio Incalza racconta il ‘suo’ Fucariello

