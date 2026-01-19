Albertino, noto conduttore radiofonico e disc jockey, è sposato con Antonella. Insieme, formano una coppia stabile e discreta. Le sue figlie, Giulia e Lucia, sono poco conosciute pubblicamente, mantenendo una riservatezza sulla vita privata della famiglia. Questo profilo offre un’idea generale sulla sfera personale di Albertino, senza entrare nei dettagli più intimi o riservati.

Albertino e la moglie Antonella sono una coppia felice. Se sul loro amore si conosce davvero poco, possiamo darvi qualche informazioni sul noto conduttore radiofonico e disc-jockey. Sabino Alberto Di Molfetta, questo il suo vero nome, è nato a Paderno Dugnano il 7 agosto del 1962 da una famiglia di origini pugliesi. Ma come è nato il soprannome di Albertino? A rivelarlo ci ha pensato proprio il disc-jockey: “é un soprannome che mi hanno dato quando ero adolescente ed incominciavo a suonare i piatti in discoteca o nelle feste con gli amici; è rimasto quando poi si è trattato di scegliere un nome artistico per incominciare la bella avventura della radio, d’altronde “Di Molfetta” suonava molto male!”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Antonella, Giulia e Lucia, chi sono la moglie e le figlie di Albertino

