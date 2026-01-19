Annalisa Rossi è la nuova soprintendente archivistica del Veneto

Annalisa Rossi è stata nominata nuova soprintendente archivistica per il Veneto e il Trentino-Alto Adige. La notizia è stata comunicata ieri, 19 gennaio, attraverso la pagina social della soprintendenza, che ha sede in Campo dei Frari, come l’archivio di Stato. La sua nomina segna un passo importante nella gestione e tutela del patrimonio archivistico delle due regioni.

e del Trentino-Alto Adige. L'annuncio lo ha dato ieri 19 gennaio la pagina social della soprintendenza stessa, che ha sede in campo dei Frari, come l'archivio di Stato.

