La scoperta del corpo di Annabella Martinelli sui Colli Euganei ha suscitato attenzione e preoccupazione. La giovane studentessa di 22 anni è stata trovata impiccata in un boschetto del Monte Oliveto, nel Padovano. Un messaggio sui social, attribuito allo stalker, evidenzia tensione e inquietudine, alimentando le ipotesi sulla possibile origine della tragedia. Indagini in corso cercano di fare chiarezza sulle circostanze di questo tragico episodio.

Il messaggio choc sui social: “Se crepo, sappiamo tutti di chi è la colpa”. Un nuovo dettaglio inquietante emerge sulla morte di Annabella Martinelli, la studentessa universitaria di 22 anni trovata impiccata giovedì 15 gennaio in un boschetto del Monte Oliveto, sui Colli Euganei, nel Padovano. Sul profilo Threads della giovane gli investigatori hanno individuato un messaggio allarmante che ora è finito al centro degli accertamenti. « Se crepo e mi succede qualcosa, sappiamo tutti che è colpa di un uomo che non ha saputo accettare un rifiuto ». Una frase scritta dalla ragazza al termine di uno scambio di messaggi con un uomo, avvenuto in un periodo particolarmente delicato della sua vita, subito dopo la fine di una relazione sentimentale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Annabella Martinelli trovata morta sui Colli Euganei, l’ombra dello stalker e il messaggio inquietante

Padova, 22enne trovata morta sui Colli Euganei: ritrovato il corpo di Annabella MartinelliIl corpo di Annabella Martinelli, studentessa padovana di 22 anni, è stato rinvenuto sui Colli Euganei, concludendo così le ricerche avviate dopo la sua scomparsa dalla sera dell’Epifania.

Annabella Martinelli trovata morta nel bosco sui Colli Euganei. Era sparita 9 giorni faAnnabella Martinelli, studentessa 22enne, è stata trovata morta nel bosco sui Colli Euganei, nove giorni dopo la sua scomparsa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Annabella Martinelli trovata morta: il corpo della 22enne scomparsa da nove giorni era sui Colli Euganei. Sarà eseguita l'autopsia - La 22enne, allontanatasi dalla sua abitazione di Padova la sera del 6 gennaio, è ... ilgazzettino.it