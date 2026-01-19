Anmic Bergamo Manzoni | Il mondo del lavoro scopra e impieghi le potenzialità delle persone fragili
Dal 1958, l’Anmic Bergamo offre supporto alle persone fragili, assistendo nella gestione di pratiche legate all’invalidità civile, Legge 104, indennità di accompagnamento e altre agevolazioni. Con oltre seimila iscritti, la sezione provinciale si impegna a garantire diritti e servizi che favoriscano l’inclusione sociale. È importante che il mondo del lavoro riconosca e valorizzi le potenzialità delle persone fragili, promuovendo un ambiente più equo e accessibile.
Bergamo. Dal 1958 la sezione provinciale dell’Anmic di Bergamo, che ad oggi conta oltre seimila iscritti, è presente sul territorio bergamasco e fornisce supporto alle persone fragili garantendo loro un sevizio di assistenza nella complicazione delle pratiche per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, dell’indennità di accompagnamento, del riconoscimento dei benefici della Legge 104, dell’indennità di frequenza per i minori in età scolastica, per le pratiche relative alla richiesta dell’amministratore di sostegno, per le pratiche relative alle agevolazioni fiscali e per tutte le altre necessità delle persone disabili o dei loro familiaricaregiver.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Luca Bizzarri: “A Bergamo un pezzo del mio cuore. Porto in scena le paure e gli imbarazzi delle persone”
Leggi anche: Inclusione e lavoro: le iniziative di Sviluppo Lavoro Italia per la Giornata delle Persone con Disabilità
Don Chino, Tremaglia e l’Anmic: Bergamo si distingue in Regione - La cerimonia tenutasi ieri pomeriggio a Palazzo Lombardia alla presenza del presidente regionale Attilio Fontana ha ... ecodibergamo.it
Cronache nerazzurre: la partita a Bergamo contro la Roma ha regalato parecchi momenti memorabili. Ecco il commento di Elisa Cucchi e Matteo De Sanctis. Segui tutte le notizie sui nerazzurri su ecodibergamo.it, link in bio. #ecodibergamo #cuoreberg facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.