Anmic Bergamo Manzoni | Il mondo del lavoro scopra e impieghi le potenzialità delle persone fragili

Dal 1958, l’Anmic Bergamo offre supporto alle persone fragili, assistendo nella gestione di pratiche legate all’invalidità civile, Legge 104, indennità di accompagnamento e altre agevolazioni. Con oltre seimila iscritti, la sezione provinciale si impegna a garantire diritti e servizi che favoriscano l’inclusione sociale. È importante che il mondo del lavoro riconosca e valorizzi le potenzialità delle persone fragili, promuovendo un ambiente più equo e accessibile.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.