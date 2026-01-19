Anguillara | Carlomagno resta in silenzio La Procura | Omicidio violento

A Anguillara, Claudio Carlomagno, arrestato in relazione alla morte della moglie Federica Torzullo, ha scelto di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia. La Procura ha aperto un’indagine per omicidio violento, mentre si attendono ulteriori sviluppi per chiarire la dinamica dell’accaduto. La vicenda rimane sotto attenta osservazione, nel rispetto delle procedure legali e delle presunzioni di innocenza.

AGI - Claudio Carlomagno, arrestato ieri sera dopo il ritrovamento del corpo della moglie Federica Torzullo, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia davanti al procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori. All’uomo vengono contestati i reati di omicidio aggravato dalla relazione affettiva e occultamento di cadavere. Le indagini: arma, movente e tracce biologiche. Gli inquirenti stanno cercando l’arma del delitto e approfondendo le circostanze che hanno portato alla morte di Federica Torzullo. Sono in corso accertamenti sulle tracce biologiche ed ematiche, con analisi del DNA per verificarne la riferibilità. 🔗 Leggi su Agi.it

Anguillara, Claudio Carlomagno indagato per omicidio. Tutte le prove dopo la scomparsa di Federica Torzullo

Claudio Carlomagno è stato indagato per l’omicidio di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia l’8 gennaio scorso. Le indagini hanno approfondito le prove raccolte dopo la sua sparizione, portando a un’inversione di rotta nell’indagine. Questa notizia segna un passo importante nel caso, che rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità.

Anguillara, Claudio Carlomagno indagato per omicidio. La freddezza dopo la scomparsa di Federica Torzullo

Claudio Carlomagno è attualmente sotto indagine per l’omicidio di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia l’8 gennaio. Le indagini hanno preso una direzione diversa, focalizzandosi sulla possibile responsabilità dell’uomo. La vicenda si svolge in un contesto di grande attenzione pubblica, mentre le forze dell’ordine proseguono le attività investigative per chiarire quanto accaduto alla donna e ricostruire gli eventi.

Federica Torzullo, Claudio Carlomagno all'interrogatorio resta in silenzio. L'uomo stava per darsi alla fuga. Il Procuratore: «Omicidio feroce e corpo irriconoscibile» - Lo stupore dei commercianti e vicini di casa: «Non sembrava un tipo violento o problematico» ... roma.corriere.it