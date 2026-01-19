Andrea Galeazzi disperato | Mi hanno clonato l' email mi viene da piangere Il suo canale YouTube è scomparso

Andrea Galeazzi, noto recensore di tecnologia, ha annunciato di aver subito un attacco hacker che ha portato alla clonazione della sua email e alla scomparsa del suo canale YouTube. In un messaggio sincero, lo youtuber ha condiviso il disagio e la preoccupazione derivanti da questo episodio, evidenziando l’importanza della sicurezza online. Questa vicenda evidenzia le sfide legate alla tutela dei dati personali nel mondo digitale.

"Il video che non avrei mai voluto fare". Esordisce così lo youtuber Andrea Galeazzi, probabilmente il recensore di oggetti hi-tech (e non solo) più famoso in Italia, denunciando sui suoi canali social di essere rimasto vittima di un attacco hacker. La denuncia di Galeazzi"Sono veramente.🔗 Leggi su Today.it Attacco hacker ad Andrea Galeazzi, clonato il canale Youtube, video falsiAndrea Galeazzi, noto YouTuber e blogger italiano, è stato vittima di un attacco hacker che ha portato alla clonazione del suo canale YouTube e alla diffusione di contenuti falsi. Andrea Galeazzi nel mirino degli hacker: “Mi hanno clonato la mail”Andrea Galeazzi, noto Youtuber milanese specializzato in tecnologia, ha segnalato di essere stato vittima di un attacco informatico. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Hackerati gli account di Andrea Galeazzi: il profilo YouTube è stato oscurato - Nel video pubblicato su Instagram lo YouTuber noto per le recensioni di smartphone e altri dispositivi tech avvisa i suoi follower e le aziende con cui collabora: «Quello non sono io» ... corriere.it

Andrea Galeazzi, storico YouTuber tech italiano, ha perso il controllo del suo canale Secondo quanto riportato, gli hacker avrebbero compromesso il suo account Google, rubato le credenziali e sostituito contenuti con live e video su Bitcoin - facebook.com facebook

