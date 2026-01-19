Ancora alta tensione in casa Limes Scontro Argentieri-Caracciolo | cosa è successo

In casa Limes si registrano tensioni tra Federigo Argentieri e Lucio Caracciolo, dopo la recente uscita di Argentieri dalla rivista. In un’intervista all’Adnkronos, Argentieri ha spiegato le ragioni della sua scelta e risposto alle dichiarazioni di Caracciolo, che aveva commentato pubblicamente la rottura avvenuta il mese scorso. La vicenda evidenzia le tensioni interne e le divergenze tra i protagonisti della rivista.

Non si placano le acque in casa Limes. Dopo la sua uscita dalla rivista assieme a Giorgio Arfaras, Franz Gustincich e al generale Vincenzo Camporini, Federigo Argentieri ha rilasciato un'intervista all' Adnkronos, in cui ha voluto spiegare le motivazioni della sua decisione e replicare a risposte dal direttore Lucio Caracciolo a in televisione e sui giornali dalla rottura avvenuta il mese scorso. "Dire ‘raccontiamo le cose come stanno, non come vorremmo che fossero’ è uno slogan, non un’argomentazione. Qui non si tratta di desideri, ma di fatti: la Crimea e il Donbass sono aree contese", ha affermato il professore di scienze politiche e direttore del Guarini Institute for Public Affairs della John Cabot University, attaccando le affermazioni di Caracciolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Limes, nuovo round: Argentieri ribatte a CaraccioloFederigo Argentieri interviene nel dibattito aperto da

Limes, Camporini, Argentieri, Gustincich e Arfaras lasciano la rivista: "Filorussa", Caracciolo nega: "Studiamo conflitti, è geopolitica"Dopo le dimissioni di Camporini, altri collaboratori di Limes si sono dissociati, lamentando divergenze sulla linea editoriale.

