Anche Nociglia diventa borgo cardioprotetto | arriva il defibrillatore in piazza Ruggeri

Nociglia si arricchisce di un nuovo dispositivo di sicurezza grazie all’installazione di un defibrillatore automatico in piazza Ruggeri. Situato sotto i portici dell’antico palazzo baronale, il dispositivo è a disposizione della comunità per interventi di emergenza. Questa iniziativa contribuisce a rendere il centro più sicuro e preparato a fronteggiare eventuali situazioni di rischio cardiovascolare.

Installata nel centro cittadino l’apparecchiatura salvavita per gli interventi di primo soccorso. Le spese per l’acquisto coperte in parte con le somme residue, e ora svincolate, raccolte durante l’emergenza covid NOCIGLIA - Un gesto che può salvare una vita e rendere anche Nociglia un centro cardioprotetto. Da oggi la piazza Ruggeri può considerarsi un luogo ancora più sicuro: sotto i portici dell’antico palazzo baronale è ora attivo un defibrillatore automatico pubblico, sempre disponibile per intervenire tempestivamente in caso di emergenza. Il Comune di Nociglia continua così il suo impegno per innalzare i margini della sicurezza dei cittadini e per dotarsi delle misure di prevenzione dei rischi.🔗 Leggi su Lecceprima.it

