Anche in inverno è l’accessorio più versatile e di tendenza che non può mancare nell’armadio

Anche in inverno, c’è un accessorio che si distingue per versatilità e stile, diventando un elemento essenziale nell’armadio. La sua presenza è ormai evidente, e la sua funzione si combina perfettamente con diverse occasioni. Questo accessorio rappresenta un punto fermo della stagione fredda, offrendo praticità e tendenza senza rinunciare alla sobrietà. In questo periodo, non può mancare tra i capi di chi cerca un dettaglio semplice ma di grande effetto.

È impossibile non averlo notato. C'è un accessorio che questa stagione fredda ha davvero dominato su tutti gli altri, diventando di rigore il pezzo must have da avere nell'armadio. E che sembra continuare la sua egemonia senza arretrare di un passo. Stiamo parlando della borsa marrone. Possiamo infatti dire che la borsa marrone ha preso il posto di quella nera nel ruolo di day bag passepartout immancabile da abbinare un po' a tutti gli outfit quotidiani. E questo soprattutto perché nonostante possa essere declinata in mille sfumature diverse, ha la stessa capacità di adattarsi e di andare d'accordo con gli altri colori.

Il beanie di maglia colorato e in versione oversize è l’accessorio da rivalutare quest’inverno che rinnova l’armadio in un attimo

Il beanie di maglia colorato e oversize è un accessorio pratico e versatile per l’inverno. Perfetto da abbinare a cappotti e altri capi, rinnova facilmente il look senza eccessi. Spesso considerato un elemento scontato, il beanie può invece rappresentare un dettaglio di stile sobrio e funzionale, capace di completare l’outfit in modo semplice ed efficace.

