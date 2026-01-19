Anche i compagni di Youssef sono vittime indirette dell’omicidio | ora una riparazione psicologica

L’omicidio di un giovane a La Spezia, commesso da un compagno di scuola, ha suscitato grande sconcerto. Oltre alla vittima, anche i coetanei coinvolti sono vittime indirette di questa tragedia. È importante affrontare non solo le questioni di sicurezza, ma anche il supporto psicologico per chi ha vissuto momenti di shock e trauma. Un intervento che favorisca il recupero emotivo è fondamentale per ricostruire un ambiente scolastico più sicuro e sereno.

di Melania Scali* Il recente omicidio di un giovane a La Spezia da parte di un compagno di scuola lascia sgomenta l’opinione pubblica e alza il tono delle reazioni politico-istituzionali, prospettando inasprimenti delle pene e la necessità di irrigidire i sistemi di controllo nei contesti di vita dei ragazzi, come la scuola. Dare risposte adeguate non può che avere come presupposto l’adozione di strumenti di comprensione dei fenomeni, riferimenti teorico-scientifici ancorati a prassi metodologico-operative consolidate ed efficaci. Altrimenti il rischio è che, passato l’impatto emotivo di questo drammatico omicidio, si ritorni nel nostro Paese a una mancata visione complessiva sulla devianza minorile e sulle strategie di intervento preventive e responsabilizzanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Youssef aveva 19 anni. Accoltellato in classe davanti ai compagni, il decesso in ospedale

Youssef Abanoub, 19 anni, studente dell’istituto superiore Domenico Chiodo-Einaudi della Spezia, è deceduto in ospedale dopo essere stato accoltellato in classe davanti ai compagni. L’episodio si è verificato il 16 gennaio 2026 e sta generando grande attenzione sul tema della sicurezza nelle scuole e della prevenzione della violenza giovanile. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

“Youssef, i suoi occhi dopo l’aggressione: cercavano di salvarlo”. Ucciso in classe, l’orrore tormenta i compagni che hanno visto tutto

Un tragico episodio scuote la comunità della Spezia: Youssef è stato ucciso in classe, davanti ai occhi dei compagni che hanno assistito impotenti. La scena, segnata da una violenza improvvisa, ha lasciato un segno profondo tra chi ha vissuto quei momenti. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause e le circostanze di questa tragedia, mentre la scuola e la comunità si confrontano con il dolore e la shock.

