anche gli animali hanno problemi con la disinformazione

Anche gli animali sono influenzati dalla disinformazione, un fenomeno che può compromettere la loro sopravvivenza. Uno studio recente evidenzia come la diffusione di informazioni false possa avere conseguenze dirette sulle specie selvatiche e domestiche. Questi risultati offrono nuovi spunti di riflessione sul ruolo della comunicazione e sulla tutela degli ecosistemi, sottolineando l’importanza di affrontare il problema anche nel contesto della biodiversità.

Spesso le persone partecipano con interesse al dibattito sui rischi della disinformazione, ma convinte che quei rischi riguardino sempre qualcun altro e mai loro stesse. Come quando si parla dei rischi delle truffe telefoniche. Diversi studi suggeriscono però da tempo di trattare la disinformazione come una questione biologica, un fatto che riguarda tutta la specie umana. E uno tra questi, uscito a dicembre, ha esteso questa considerazione anche ad animali non umani come pesci, uccelli e batteri. Lo ha condotto un gruppo di ricerca guidato dal biologo Andrew Hein, del dipartimento di biologia computazionale dell’università Cornell a Ithaca, nello stato di New York. 🔗 Leggi su Ilpost.it

