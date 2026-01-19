Anche Falcone deve arrendersi Pierotti bene da terzino | una scelta da ripetere

Nel calcio, anche le vittorie più nette lasciano spesso spazio a riflessioni e rammarico. La partita di Lecce ha mostrato l’impegno di Pierotti come terzino, una scelta che potrebbe essere ripetuta, ma i risultati non sono stati sufficienti a cambiare l’esito. Nonostante l’applicazione e lo spirito di sacrificio, la squadra torna a casa con un senso di impotenza, evidenziando come nel calcio, i dettagli facciano la differenza.

Lecce, ecco Pierotti: “Terzino? Se serve gioco anche lì per il mister”

Santiago Pierotti, calciatore del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'DAZN' prima della sfida contro il Milan, in programma alle 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. Il giocatore ha commentato il ruolo di terzino, sottolineando la disponibilità a adattarsi alle esigenze della squadra e del mister, evidenziando l’approccio professionale e la volontà di contribuire in ogni reparto.

Valsa, un successo meritato che dà fiducia. La capolista Verona deve arrendersi

La vittoria di Modena Volley sulla capolista Verona rappresenta un risultato sorprendente e di grande fiducia, segnando un cambio di leadership nel campionato. La partita, ricca di emozioni e colpi di scena, ha messo in luce la capacità delle due squadre di adattarsi alle diverse fasi del match, evidenziando la resilienza e la determinazione dei gialloblù.

