anas aperto al traffico in lombardia il nuovo ponte manzoni

È stato aperto al traffico il nuovo Ponte Manzoni in Lombardia, lungo la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”. L'intervento, concluso in anticipo rispetto ai tempi previsti, rappresenta un importante aggiornamento infrastrutturale nella zona di Lecco, migliorando la viabilità e la sicurezza della rete stradale locale.

LECCO (ITALPRESS) – In anticipo rispetto al cronoprogramma è stato aperto oggi al traffico il nuovo Ponte Manzoni lungo la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”. L'opera, realizzata da Anas in affiancamento al ponte esistente, migliora in modo significativo la viabilità tra le due sponde dell'Adda nel territorio di Lecco e Pescate lungo uno degli assi strategici tra Milano e la Valtellina. Alla cerimonia erano presenti il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e l'Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. Hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il prefetto di Lecco Paolo Giuseppe Alfredo Ponta, la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, il sindaco di Pescate Dante De Capitani e il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Valleve, aperto al transito il nuovo ponte della Botta

Da oggi, venerdì 19 dicembre, il nuovo ponte della Botta sulla strada provinciale Lenna-Foppolo nel territorio di Valleve è ufficialmente aperto al transito. Un importante investimento che migliora la viabilità e la sicurezza della zona, facilitando gli spostamenti e favorendo lo sviluppo locale. L'inaugurazione rappresenta un passo avanti per il territorio, confermando l'impegno a potenziare le infrastrutture e a favorire la mobilità sostenibile.

