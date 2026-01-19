Amici De Filippi gela Pettinelli | Presa per il cu*o le cose non sono andate così Il video della lite

Durante l’ultima puntata di Amici, andata in onda domenica 18 gennaio su Canale 5, si è verificato un acceso confronto tra Maria De Filippi e Pettinelli. La conduttrice ha chiarito alcune incomprensioni, precisando che le circostanze non sono andate come descritto. Ecco il video della discussione, che ha attirato l’attenzione dei telespettatori.

Domenica 18 gennaio, dalle 14:00 in poi su Canale 5, è andato in onda un nuovo appuntamento di Amici. La puntata (qui il riassunto) del famoso talent si è aperta con una dinamica che ha visto coinvolto in prima persona Opi, cantante di Anna Pettinelli. E poi, di riflesso, Maria De Filippi. La conduttrice, che solitamente preferisce non esporsi troppo, stavolta ha fatto un'eccezione alla regola e, senza tanti giri di parole, si è schierata accanto a Opi e contro l'insegnante di canto. Cos'è accaduto? La discussione, durata circa un quarto d'ora, inizia con la conduttrice che invita Opi a scendere al centro del palco: “La settimana scorsa non sei in una bella posizione in classifica, quando vai in casetta ti sfoghi con i compagni e dici delle cose con Anna, che lei ha visto, parto con un filmato riassuntivo”, le parole della presentatrice che poi mostra lo sfogo di Opi.🔗 Leggi su Today.it

