Amelia Villano, nota per la sua partecipazione a Tale e Quale Show, ha condiviso di aver subito un episodio di stalking successivamente alla trasmissione. La cantante ha spiegato di aver vissuto momenti di paura, che l'hanno portata a trasferirsi per tutelarsi. La sua testimonianza sottolinea l'importanza di affrontare situazioni di rischio e di denunciare comportamenti molesti.

Amelia Villano ha raccontato di essere stata vittima di stalking dopo la sua partecipazione a Tale e Quale Show: "Un uomo mi seguiva, sapeva tutto di me, l'ho denunciato". Poco dopo ha conosciuto un uomo online, che però si è rivelato diverso da come pensava: "Non l'ho mai incontrato davvero".🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: A Tale e Quale Show anche Malgioglio rapito da Samuele Cavallo, Carlo Conti: “È quasi un evento storico”

Leggi anche: Tale e quale show 2025: Insinna e Cirilli sono Mercoledì e Frankenstein (video)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Amelia Villano: “Dopo Tale e Quale Show sono stata vittima di stalking. Avevo tanta paura, mi sono trasferita” - Amelia Villano ha raccontato di essere stata vittima di stalking dopo la sua partecipazione a Tale e Quale Show: "Un uomo mi seguiva, sapeva tutto ... fanpage.it