Amelia trentadue pini da abbattere in via Orvieto | Legambiente chiede chiarezza
Legambiente Amelia richiede chiarimenti sull’abbattimento di 32 pini in via Orvieto, annunciato dal Comune. Il circolo evidenzia l’importanza di valutare con attenzione l’intervento e invita l’amministrazione a considerare soluzioni alternative, promuovendo un dialogo trasparente e condiviso sulle decisioni che riguardano il patrimonio arboreo del territorio.
Il circolo amerino di Legambiente “chiede chiarezza” rispetto “all’urgenza dell’intervento” di abbattimento di 32 pini domestici lungo via Orvieto annunciato dal Comune di Amelia e sollecita Palazzo Matteotti “a valutare soluzioni alternative”.L’associazione ambientalista rileva che “secondo.🔗 Leggi su Ternitoday.it
