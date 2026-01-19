Ambulatorio medico fantasma scoperto a Baiano zero autorizzazioni e dottoressa non iscritta all'ordine

La Guardia di Finanza ha scoperto a Baiano, in provincia di Avellino, un ambulatorio medico privo di autorizzazioni sanitarie e amministrative. La struttura, definita “fantasma”, operava senza le necessarie iscrizioni e permessi, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e la regolarità delle prestazioni offerte. L’indagine evidenzia l’importanza di controlli rigorosi nel settore sanitario per tutelare i cittadini e garantire standard adeguati.

Scoperto dalla Guardia di Finanza un ambulatorio medico a Baiano, in provincia di Avellino, privo di autorizzazioni sanitarie e amministrative. Il medico non era iscritto all'ordine.

In provincia di Napoli, circa 150.000 cittadini non hanno un medico di base assegnato, secondo l'Ordine dei Medici. Questa carenza di medici di famiglia genera un aumento delle visite presso le strutture ospedaliere, contribuendo al sovraccarico dei servizi sanitari. La situazione evidenzia la necessità di interventi per garantire un'assistenza primaria più accessibile e sostenibile nel territorio. Leggi anche: Circoncisioni clandestine a Trento su 40 bambini, medico arrestato: ambulatorio non aveva autorizzazioni La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Baiano, scoperto studio medico “fantasma”: scatta la denuncia - I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Baiano, a seguito dell’avvio di un’attività ispettiva nei confronti di uno studio medico hanno riscontrato che, la professionista, una dottoressa ... orticalab.it

