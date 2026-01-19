Ambra Angiolini arriva all’evento mano nella mano con lui | chi è il nuovo fidanzato

Ambra Angiolini è stata vista all’evento mano nella mano con il suo nuovo compagno. La cantante e attrice ha lasciato trapelare emozioni e un senso di intimità, senza rivelare troppo. Tra sussurri e sguardi, emerge un sentimento di fiducia e riservatezza, in un momento che segna un nuovo capitolo della sua vita privata.

“Sono innamorata. Ma lui non lo sa.”. Una frase detta quasi sottovoce, lasciata sospesa tra ironia e verità. E poi, poco dopo, un’altra confessione che aveva acceso la curiosità di tutti: “Sono fidanzata con lui, ma lui non sa.”. Così Ambra Angiolini, qualche settimana fa, aveva raccontato il suo momento sentimentale nel salotto di Domenica In, ospite di Mara Venier. Parole leggere solo in apparenza, perché dietro quell’ambiguità studiata si intravedeva già un cuore tornato a battere. In quella conversazione televisiva, l’attrice aveva scelto di non aggiungere dettagli, evitando nomi e contorni precisi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Ambra Angiolini mano nella mano con Pico Cibelli: chi è il manager che ha conquistato l’attriceAmbra Angiolini, nota attrice italiana, è stata recentemente vista mano nella mano con Pico Cibelli, il suo manager.

Ambra Angiolini di nuovo innamorata, ecco chi è il presunto nuovo fidanzato Pico CibelliAmbra Angiolini ha recentemente parlato della sua vita sentimentale, condividendo di essere nuovamente innamorata.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ambra Angiolini, il rumors sul nuovo (presunto) fidanzato: chi è - Ambra Angiolini svela il nuovo fidanzato con una passeggiata romantica a Milano. libero.it