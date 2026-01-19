Ambientata un secolo prima degli eventi della serie originale, questa nuova saga segue le vicende di Ser Duncan e del suo giovane scudiero Egg. Un racconto che approfondisce le origini di un mondo noto e apprezzato, offrendo ai fan un’ulteriore prospettiva sulla storia dei Sette Regni. In Italia, il debutto è previsto per domenica 19 gennaio su HBO Max.

C'è grande attesa in tutto il mondo tra i fan de Il Trono di Spade per il prequel A Knight of the Seven Kingdoms, che in Italia arriva domenica 19 gennaio su HBO Max. La nuova piattaforma streaming rilascerà un episodio della saga a settimana. Ideata da Ira Parker e George R.R. Martin, adattamento delle novelle di quest'ultimo, è ambientata circa 100 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade. Protagonisti sono due improbabili eroi che viaggiano attraverso Westeros: un giovane cavaliere ingenuo ma coraggioso, Ser Duncan l'Alto, e il suo piccolo scudiero, Egg.

© Iodonna.it - Ambientata un secolo prima della serie originale, la nuova saga racconta le avventure di Ser Duncan e del suo scudiero Egg

Prima di noi, la saga che racconta un secolo d’Italia: trama, contesto e cast della serie Rai

Prima di noi è una produzione Rai che narra un secolo di storia italiana attraverso le vicende di una famiglia. La serie combina trama, contesto storico e personaggi, offrendo uno sguardo approfondito sui cambiamenti sociali e politici del Paese. Un racconto che si sviluppa come un romanzo di formazione collettivo, riflettendo le trasformazioni e le sfide di un’Italia in evoluzione.

