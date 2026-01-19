Amap i consiglieri di opposizione | Gravi carenze e rischio default il sindaco rimuova il manager

I documenti ufficiali recenti evidenziano gravi criticità nella gestione di Amap, con rischi concreti di default. I consiglieri di opposizione chiedono al sindaco di intervenire rimuovendo il manager incaricato, al fine di tutelare l’azienda e la città. È importante analizzare con attenzione le informazioni emerse e valutare le azioni necessarie per garantire stabilità e trasparenza nella gestione del servizio.

"I documenti ufficiali emersi nelle ultime settimane delineano un quadro estremamente allarmante sulla gestione di Amap S.p.A., la società che gestisce il servizio idrico integrato non solo per il Comune di Palermo ma anche per altri 52 Comuni dell'area metropolitana": lo dichiarano i consiglieri.🔗 Leggi su Palermotoday.it Tre consiglieri firmano la sfiducia con l'opposizione: il sindaco va a casa

Il 30 dicembre 2025 a Portico di Caserta si è concluso il secondo mandato del sindaco Giuseppe Oliviero, dopo che tre consiglieri di maggioranza, uniti all'opposizione, hanno depositato una mozione di sfiducia. Dopo mesi di tensioni e voci di dissenso, questa decisione ha portato alle dimissioni del primo cittadino, segnando un nuovo capitolo per la gestione amministrativa del comune.

