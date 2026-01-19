Alta Velocità Napoli-Bari pioggia di finanziamenti per i comuni irpini | l’elenco

L’introduzione dei finanziamenti per i comuni irpini riguarda l’alta velocità Napoli-Bari e l’ampliamento della rete ferroviaria regionale. L’accordo sulla Coesione della Regione Campania prevede interventi sui lotti 3 e 4 dell’alta velocità, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture e favorire lo sviluppo territoriale. Di seguito, l’elenco dettagliato dei finanziamenti destinati ai comuni interessati.

Tempo di lettura: 4 minuti Accordo per la Coesione della Regione Campania – Rammaglio sulla rete ordinaria con i Comuni interessati dal 3° e 4° lotto dall’ Alta VelocitàAlta Capacità Napoli – Bari. Approvazione elenco interventi finanziabili. Un’importante boccata d’ossigeno per i territori dell’Irpinia arriva dai finanziamenti FSC 2021–2027 previsti dall’Accordo per la Coesione della Regione Campania. Diversi Comuni della provincia di Avellino risultano destinatari di risorse strategiche, per un ammontare complessivo di decine di milioni di euro, finalizzate soprattutto al miglioramento della viabilità, alla sicurezza stradale, alla rigenerazione urbana e al collegamento con le grandi infrastrutture, in particolare la linea AVAC Napoli–Bari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Alta Velocità Napoli-Bari, pioggia di finanziamenti per i comuni irpini: l’elenco Alta Velocità Napoli-Bari, pioggia di finanziamenti per i comuni sanniti: l’elenco

L’alta velocità Napoli-Bari rappresenta un importante intervento infrastrutturale per la regione Campania. Recenti accordi hanno portato a un incremento dei finanziamenti destinati ai comuni sanniti, nell’ambito del progetto di sviluppo della rete ferroviaria. Di seguito, si presenta un elenco aggiornato delle risorse assegnate e delle opere previste, evidenziando l’impegno per migliorare la mobilità e le connessioni nel territorio. Leggi anche: Avanza l?Alta Velocità: nel 2026 Napoli e Bari saranno più vicine Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. La donna, avvocata, si trovava sul treno ad alta velocità Madrid-Huelva che si è scontrato domenica con un altro treno proveniente da Malaga - facebook.com facebook Con grande tristezza apprendo dell'incidente ferroviario che è avvenuto in Andalusia, dove due treni ad alta velocità sono deragliati. L'Italia è vicina al dolore della Spagna per questa tragedia. I nostri pensieri vanno alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.