Alta Irpinia | I Carabinieri sequestrano 400 tonnellate di farine di origine animale

I Carabinieri Forestali e l’ASL di Avellino hanno sequestrato 400 tonnellate di farine di origine animale prive di tracciabilità, destinati alla distribuzione nell’Alta Irpinia. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo sulla sicurezza alimentare e sulla corretta filiera delle materie prime. La scoperta evidenzia l’importanza di garantire trasparenza e conformità nelle operazioni di settore, a tutela dei consumatori e della salute pubblica.

L’intervento dei Carabinieri Forestali e dell’ASL di Avellino ha portato al sequestro di farine animali prive di tracciabilità, destinate alla distribuzione.. Nell’ambito di mirati controlli, al fine di prevenire e reprimere i reati nel settore agroalimentare e sanitario, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Castel Baronia, in sinergia con i colleghi dell’ Arma territoriale, ponevano sotto sequestro sanitario circa 400 tonnellate di farine di origine animale. Nello specifico, i militari, congiuntamente al personale dell’A.S.L. di Avellino, accertavano che presso un’azienda sita in Alta Irpinia, erano state stoccate enormi quantità di farine, destinate alla distribuzione, prive di tracciabilità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Alta Irpinia: I Carabinieri sequestrano 400 tonnellate di farine di origine animale Sequestrate 400 tonnellate di farina priva di tracciabilità, l'operazione dei Carabinieri nell'Alta Irpinia

Nel corso di un'operazione di controllo nell'Alta Irpinia, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Castel Baronia e dell’Arma territoriale hanno sequestrato circa 400 tonnellate di farina privi di tracciabilità. L’intervento rientra in attività di prevenzione e repressione dei reati nel settore agroalimentare, garantendo il rispetto delle normative di sicurezza e qualità. L’operazione sottolinea l’importanza di controlli mirati per tutelare i consumatori e il comparto alimentare. Leggi anche: I carabinieri del Nas sequestrano 400 chili di farine invase da parassiti: chiuso un supermercato Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Alta Irpinia: i Carabinieri sequestrano 400 tonnellate di farine di origine animale - Nell’ambito di mirati controlli, al fine di prevenire e reprimere i reati nel settore agroalimentare e sanitario, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Castel Baronia, in sinergia con i colleghi dell’ ... irpinianews.it

Alta Irpinia: Carabinieri sequestrano 400 tonnellate di farine animali #altairpinia #Carabinieri #sequestro facebook

Alta Irpinia, arriva il taxi sociale: al servizio degli anziani fragili di 25 comuni x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.