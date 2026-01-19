Almanacco | Lunedì 19 gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Lunedì 19 gennaio segna il 19º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 346 giorni rimanenti. In questa giornata si ricordano eventi storici, si celebrano i compleanni di personaggi noti e si onora il santo del giorno. Inoltre, viene proposto un proverbio che offre spunti di riflessione. Un’occasione per conoscere meglio le date e le tradizioni associate a questa giornata.

Il 19 gennaio è il 19º giorno del calendario gregoriano. Mancano 346 giorni alla fine dell'anno (347 negli anni bisestili). Santo del giorno: Sante Archelaide, Tecla e Susanna, martiri di Salerno. 1915 - Prima guerra mondiale: zeppelin tedeschi bombardano le città di Great Yarmouth e King's Lynn, nel Regno Unito. Si tratta del primo bombardamento deliberato di civili della storia 1939 - Italia: il fascismo scioglie il Parlamento, sostituendolo con la Camera dei fasci e delle corporazioni. 1983 - Viene annunciato l'Apple Lisa, primo personal computer della Apple Computer, Inc. ad avere un'interfaccia grafica ed un mouse 2000 - Muore ad Hammamet, in Tunisia, Bettino Craxi, segretario del Partito Socialista Italiano dal 15 luglio 1976 all'11 febbraio 1993.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Almanacco | Lunedì 5 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Lunedì 5 gennaio segna il quinto giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 360 giorni ancora da vivere. In questa data si ricordano eventi storici come l'inaugurazione del Bioparco di Roma nel 1911. Il giorno è dedicato a Santa Emiliana

