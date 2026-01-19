Almanacco Lunedì 19 Gennaio 2026

Almanacco di lunedì 19 gennaio 2026: una giornata che si presenta chiara e precisa, come un’immagine nitida e senza fronzoli. Un momento per riflettere su ciò che è essenziale, lasciando da parte le distrazioni. Un inizio settimana che invita alla calma e alla concentrazione, offrendo un'occasione per valutare con lucidità gli impegni e le priorità.

Un lunedì che sembra scolpito nel ghiaccio: nitido, essenziale, capace di mettere a fuoco ciò che conta davvero. È una giornata che invita a sottrarre, a scegliere, a fare ordine dentro e fuori. L’inverno oggi non è solo una stagione, ma un metodo. Il ginepro è un arbusto sempreverde che attraversa l’inverno senza perdere vigore. Le sue bacche, piccole e resinose, sono simbolo di purificazione, lucidità e protezione del cammino.Nelle tradizioni alpine veniva bruciato per “ripulire l’aria” e allontanare ciò che appesantiva la casa; nella cucina contemporanea è un aroma che dà carattere senza invadere. 🔗 Leggi su Cibosia.it

Almanacco | Lunedì 19 Gennaio 2023: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Lunedì 19 gennaio 2023 segna il 19° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con ancora 346 giorni da vivere. In questa giornata si celebra San Mario e si ricorda il proverbio di gennaio:

Almanacco Lunedì 5 Gennaio 2026

Lunedì 5 gennaio 2026. In questa fase dell’inverno, i giorni si fanno più tranquilli e raccolti. La luce del mattino si presenta con delicatezza, invitando a un ritmo più lento e riflessivo. È un momento di quiete nel ciclo stagionale, ideale per dedicarsi a momenti di calma e di introspezione.

Buongiorno e Buon Lunedì 19 Gennaio 2026! Un saluto ed un caffè virtuale per voi!

