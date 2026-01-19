allianz senza scampo trento domina in tre set

Allianz Milano perde nettamente contro Itas Trentino nella trasferta di Trento, con un risultato di 3-0 in tre set. La partita evidenzia la superiorità dei campioni d’Italia, che hanno controllato l’incontro senza lasciare spazio a dubbi. Un’occasione per analizzare le dinamiche della competizione e le sfide future della squadra milanese in un campionato altamente competitivo.

Trasferta amara per l’ Allianz Milano, sconfitta con un netto 3-0 dai campioni d’Italia dell’ Itas Trentino. Nel " derby delle assicurazioni ", Cachopa e compagni hanno dovuto fare i conti con la voglia di riscatto dei padroni di casa che dopo aver perso le ultime due partite (al tie-break con Verona e a Modena) e con esse il primato in classifica hanno dimostrato fin da subito di voler rialzare la testa. Alessandro Michieletto ha iniziato a spingere in attacco e dalla linea del servizio, mettendo in difficoltà la ricezione ospite. Al resto hanno pensato i muri che hanno fermato quasi tutti gli attaccanti avversari (l’unico ad andare a segno con buone percentuali è stato come al solito Ferre Reggers, unico in doppia cifra dei suoi con 14 punti). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

LIVE Tours-Trento 1-2, Champions League volley in DIRETTA: l’Itas domina il terzo set, 12-25

Segui in tempo reale la partita di Champions League di volley tra LIVE Tours e Trento. Aggiornamenti costanti sul punteggio, azioni salienti e momenti chiave del match, con focus sul terzo set vinto da Trento con un punteggio di 12-25. Restate con noi per tutte le novità e le analisi dell'incontro, in un contesto informativo chiaro e preciso.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

