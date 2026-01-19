Allerta meteo rossa a Calatabiano scuole chiuse e stop alle attività all’aperto

Il Comune di Calatabiano ha emesso l’Ordinanza Sindacale n. 03 del 19 gennaio 2026 a causa dell’allerta meteo rossa prevista per il 20 gennaio, secondo la Protezione Civile Regionale. In conseguenza di questa situazione, sono state disposte la chiusura delle scuole e il divieto di attività all’aperto per garantire la sicurezza della comunità.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima prudenza, raccomandando di uscire di casa solo se strettamente necessario Il Comune di Calatabiano ha emanato l’Ordinanza Sindacale n. 03 del 19 gennaio 2026 a seguito dell’allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile Regionale per la giornata di martedì 20 gennaio. Le previsioni indicano condizioni meteorologiche estreme, con forti venti di burrasca, piogge intense, temporali, rischio idrogeologico e idraulico. A scopo precauzionale, il sindaco ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, la sospensione delle attività commerciali su strada e all’aperto, la chiusura degli impianti sportivi e del cimitero comunale, fatta eccezione per eventuali accoglimenti delle salme.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Allerta meteo scuole chiuse lunedì 19 gennaio: rossa in Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria. Stop alle lezioni in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTOLunedì 19 gennaio, scuole chiuse in diverse regioni italiane a causa delle allerte meteo: rosso in Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria.

Allerta rossa a Roma per maltempo, stop alle attività all'apertoIl 6 gennaio Roma sarà interessata da un’allerta rossa per maltempo, che comporterà la sospensione delle attività all’aperto.

