Allerta meteo in Sicilia rinviata la seduta dell’Ars

A causa dell’allerta meteo in Sicilia, la seduta dell’Ars prevista per domani è stata rinviata. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei partecipanti e valutare le condizioni meteorologiche. La data del nuovo appuntamento sarà comunicata successivamente. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali per eventuali ulteriori modifiche al calendario delle riunioni dell’Assemblea regionale siciliana.

A causa dell'allerta meteo diramata in Sicilia, è stata rinviata la seduta dell'Assemblea regionale siciliana prevista per domani. Il Parlamento tornerà a riunirsi mercoledì, mantenendo lo stesso ordine del giorno, incentrato sull'esame del disegno di legge riguardante gli enti locali.

