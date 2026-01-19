Allerta meteo arancione | scuole chiuse a Monreale domani 20 gennaio

A causa delle condizioni meteorologiche avverse previste per domani, 20 gennaio, le scuole di Monreale resteranno chiuse. L’allerta meteo arancione emessa per la Sicilia occidentale ha portato le autorità a prendere questa decisione per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico. Si invita la comunità a monitorare gli aggiornamenti ufficiali e a mantenersi informata sulle eventuali variazioni.

Monreale – Il peggioramento delle condizioni climatiche sulla Sicilia occidentale impone lo stop alle attività didattiche. A fronte del bollettino di allerta arancione diramato dalla Protezione Civile Regionale, il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha disposto la chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado per la giornata di martedì 20 gennaio 2026. La decisione, presa in sinergia con gli altri primi cittadini della provincia di Palermo, mira a garantire l’incolumità di studenti e personale scolastico. L’avviso della Protezione Civile segnala infatti un elevato rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido fino alla mezzanotte di domani. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

Allerta meteo arancione: scuole chiuse a Monreale domani 20 gennaioA causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse, Monreale ha deciso di chiudere le scuole per domani, 20 gennaio.

