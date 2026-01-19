L’Amministrazione di Monreale ha attivato tre squadre della Protezione Civile a causa dell’allerta meteo arancione. La misura mira a garantire la sicurezza della comunità e a monitorare attentamente la situazione sul territorio. Le squadre sono operative per intervenire prontamente in caso di necessità, assicurando un’adeguata gestione delle condizioni meteorologiche avverse.

MONREALE – In considerazione delle attuali condizioni meteorologiche, l’Amministrazione Comunale ha istituito tre squadre della Protezione Civile comunale. Il coordinamento degli interventi è gestito dall’assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Di Verde che aggiorna il Sindaco Alberto Arcidiacono, che sta seguendo in prima persona l’evolversi della situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e la percorribilità . L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Allerta meteo arancione, Protezione Civile in allerta a Monreale: tre squadre operative sul territorio

Allerta meteo arancione, Protezione Civile in allerta a Monreale: tre squadre operative sul territorioA Monreale, in seguito all’allerta meteo arancione, la Protezione Civile ha attivato tre squadre operative sul territorio.

