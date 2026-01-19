Allegri fa la differenza | il Milan cresce nei numeri e nella continuità

Massimiliano Allegri sta contribuendo alla crescita del Milan, evidenziata da miglioramenti nei risultati e nella continuità di rendimento. I numeri attestano un progresso tangibile, riflettendo un approccio stabile e coerente. Questa fase rappresenta un passo importante per il club, che mira a consolidare le proprie performance e a rafforzare la propria posizione nel campionato.

I numeri, quando sono così netti, non lasciano spazio alle etichette: Massimiliano Allegri sta incidendo in modo profondo sul rendimento del Milan. Giochismo o risultatismo diventano discussioni marginali davanti ai fatti: dopo 21 giornate i rossoneri hanno 15 punti in più rispetto alla scorsa stagione e una continuità che racconta una squadra trasformata. Allegri e il cambio di passo del Milan. Alla stessa altezza del calendario, un anno fa, il Milan viaggiava a 31 punti. Oggi sono 46. La differenza non è solo aritmetica, ma strutturale. La squadra ha infilato 20 partite consecutive senza sconfitte, con l’unico passo falso arrivato all’esordio stagionale contro la Cremonese.🔗 Leggi su Milanzone.it

Cambia l’allenatore, cambia il Milan: Allegri fa la differenza

L'andamento del Milan si confronta con le diverse gestioni dell'allenatore, evidenziando come il cambio alla guida tecnica possa influenzare i risultati della squadra. L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' analizza il confronto tra il Milan sotto i portoghesi Fonseca e Conceição e quello guidato da Allegri, con dati e statistiche che mettono in luce le differenze di rendimento.

Leggi anche: Rafa Leao: L’Asso nella Manica del Milan, il Numero 10 che Fa la Differenza nel Campionato

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

De Paola: "Allegri deve arrivare alla vittoria, sono 5 anni che non lo fa" - 3, ha fatto risvegliare la sterile lotta tra giochisti e risultatisti. milannews.it