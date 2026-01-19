Allegri dopo Milan-Lecce | Vinto con 700 passaggi? Nel calcio non c’è una regola o un metodo

Dopo la partita tra Milan e Lecce, l’allenatore Massimiliano Allegri ha commentato il risultato e il modo in cui la squadra ha affrontato la gara, sottolineando che nel calcio non esistono regole o metodi univoci per ottenere un certo livello di gioco o di risultati. Le sue parole, rilasciate a 'TeleLombardia', riflettono un’analisi sobria e concentrata sull’andamento della partita, senza enfasi o eccessivi giudizi.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul Milan che ha battuto il Lecce facendo 700 passaggi e non subendo neanche un tiro in porta: «A dimostrazione che nel calcio non c’è una regola, non c’è un metodo. Puoi vincere partite facendo 700 passaggi come hai detto, io non so quanti ne abbiamo fatti, vincere facendo 200 passaggi .. L’importante è interpretare la partita in quel momento e capire che partita è». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

