Allegri dopo Lecce | Nel calcio non c’è un metodo

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha commentato l’incontro in modo diretto, sottolineando che nel calcio non esistono metodi universali o soluzioni predefinite. Le sue parole riflettono un approccio pragmatico e realistico, lontano da interpretazioni ideologiche o troppo semplicistiche delle prestazioni della squadra.

Dopo l’1-0 sul Lecce, Massimiliano Allegri interviene in mix zone e va dritto al punto, smontando qualsiasi lettura ideologica della partita. Il tecnico mette subito in chiaro il messaggio: nel calcio non esistono dogmi. “ Nel calcio non c’è una regola, non c’è un metodo. Puoi vincere facendo 700 passaggi o vincere facendone 200. L’importante è interpretare la partita in quel momento e capire che partita è ”. Una risposta secca anche a chi ha sottolineato i cambi arrivati solo nella parte finale del match. Allegri difende la gestione della gara e spiega la sua scelta. “ La squadra stava facendo bene, continuavamo a creare occasioni. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Allegri: “Nel calcio non esiste un metodo unico per vincere”

Massimiliano Allegri, in occasione della conferenza a Milanello, riflette sul proprio approccio al calcio, sottolineando come non esista un metodo universale per ottenere la vittoria. Con un focus diretto e senza fronzoli, l’allenatore affronta le sfide imminenti contro Genoa e Fiorentina, ritenendo fondamentale mantenere l’essenziale e adattarsi alle molteplici variabili del gioco.

Allegri: «Nel calcio non puoi avere cento occasioni, dovevamo essere attenti sul loro calcio d’angolo»

Dopo la partita tra Fiorentina e Milan, Massimiliano Allegri ha commentato l’andamento della gara, sottolineando l’importanza di mantenere attenzione e concentrazione. Ha evidenziato come nel calcio non si possano concedere troppe occasioni e ha richiamato l’attenzione sulla gestione dei calci d’angolo, elementi decisivi in partite di questo livello. Le sue parole riflettono l’approccio pragmatico e attento che caratterizza le sue analisi post-gara.

Allegri spiega i cambi tardivi: "La squadra stava facendo bene, stavamo continuando a creare occasioni" - Mister Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di TeleLombardia in mix zone dopo la vittoria per 1- milannews.it