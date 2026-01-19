Allarme infortuni | tensioni interne e richiesta di rinforzi

L’aumento degli infortuni sta creando preoccupazioni all’interno del Napoli, influendo sulla stabilità della rosa e sulla gestione della squadra. Secondo quanto riportato da Repubblica, le tensioni interne si intensificano e si rende necessario un intervento mirato per rinforzare il gruppo. Questa situazione richiede attenzione e strategie efficaci per garantire continuità e performance ottimali nel corso della stagione.

L’emergenza infortuni continua a condizionare il Napoli e, secondo la Repubblica, il problema non è più soltanto numerico. All’interno del club starebbe maturando un clima di crescente nervosismo, alimentato da una sequenza di stop fisici che non accenna a interrompersi e che rischia di compromettere la continuità del lavoro quotidiano. Il quotidiano riferisce di indiscrezioni — al momento prive di riscontri ufficiali — che parlano di frizioni sempre più evidenti tra area tecnica e area medica. Nessuna caccia alle streghe dichiarata, ma una riflessione interna che coinvolgerebbe anche le modalità operative adottate a Castel Volturno, in particolare sul fronte della preparazione atletica. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Napoli-Sassuolo si è conclusa con un 1-0, segnando una vittoria importante in un momento di emergenza infortuni per i partenopei. La squadra ha affrontato una sfida difficile, cercando di mantenere il passo in campionato e ridurre il divario con le inseguitrici. Ora, l’attenzione si concentra sui rinforzi necessari per rafforzare la rosa e sostenere il prosieguo della stagione.

