Allagamenti di novembre vertice in Comune | piano per la sicurezza del fiume Morto

Il Comune di San Giuliano Terme ha convocato una riunione operativa per affrontare le problematiche emerse dopo gli allagamenti di novembre. L’obiettivo è definire un piano condiviso per mettere in sicurezza il bacino del fiume Morto e prevenire futuri eventi simili, garantendo tutela e tranquillità alla comunità. L’incontro rappresenta un passo importante verso interventi mirati e sostenibili nel territorio.

San Giuliano Terme, 19 gennaio 2026 – Prima riunione operativa dopo gli allagamenti di fine novembre a San Giuliano, dove è emersa la necessità di mettere in sicurezza il bacino del fiume Morto. Non è ancora una road map definita, ma l’obiettivo è trasformarla presto in un percorso strutturato. È quanto emerso dalla prima riunione operativa convocata venerdì mattina (16 gennaio) nel palazzo comunale di San Giuliano Terme, a seguito degli allagamenti che hanno colpito il territorio a fine novembre. A chiarire la linea è stato il sindaco Matteo Cecchelli: “È necessario avviare quanto prima un percorso per la messa in sicurezza del fiume Morto e del suo bacino, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto – ha spiegato – perché non si ripeta quanto accaduto a fine novembre scorso, una problematica che interessa anche una porzione importante del territorio del comune di Pisa, fino ad arrivare al quartiere di Porta a Lucca”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Rischio idrogeologico, piano da 28 milioni per la messa in sicurezza del fiume Picentino

È stato approvato un piano di investimento da 28 milioni di euro volto alla messa in sicurezza del fiume Picentino e delle zone limitrofe, con l’obiettivo di ridurre il rischio idrogeologico e proteggere le comunità e le infrastrutture presenti nell’area. Questa iniziativa rappresenta un intervento strategico per migliorare la resilienza del territorio di fronte a eventi meteorologici estremi.

Messa in sicurezza del fiume Morto: prima riunione fra istituzioni

Lo scorso 16 gennaio, le istituzioni di San Giuliano Terme si sono incontrate in Comune per discutere le strategie di messa in sicurezza del fiume Morto. L'incontro ha rappresentato il primo passo di un percorso condiviso volto a garantire la tutela e la salvaguardia dell’area. La collaborazione tra enti è fondamentale per affrontare le criticità e pianificare interventi efficaci e sostenibili.

