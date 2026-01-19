Alla sfilata Prada Menswear Fall Winter 2026 2027 hanno attirato l’attenzione Maya e Levon Hawke interpreti di uno stile coerente con l’estetica della maison

Durante la Milano Fashion Week Menswear FallWinter 20262027, Maya e Levon Hawke si sono distinti come interpreti di uno stile in linea con l’estetica di Prada. La manifestazione, conclusasi con successo, ha visto partecipazioni di rilievo, sfilate e eventi che hanno confermato il ruolo di Milano come capitale della moda maschile per la stagione.

Chiusa la Milano Fashion Week Menswear FallWinter 20262027, tra sfilate, eventi, e star internazionali. Da Prada, seduti in prima fila c’erano anche Maya e Levon Hawke, i due giovani attori figli di Uma Thurman ed Ethan Hawke. Buon sangue non mente: i fratelli si sono fatti interpreti dello stile raffinato e intellettuale della maison e hanno incarnato due visioni complementari del guardaroba contemporaneo, muovendosi tra rigore, minimalismo e accenti personali. GUARDA LE FOTO I 10 migliori look street style donna dalla Milano Fashion Week uomo 2026. Linee essenziali e volumi calibrati caratterizzano il look di Maya, composto da una camicetta bianca abbinata a pantaloncini sopra il ginocchio e da un cappotto grigio oversize.🔗 Leggi su Amica.it

Prada: il menswear contemporaneo esercizio di intelligenza estetica

Prada si distingue nel panorama del menswear contemporaneo per la sua capacità di coniugare eleganza e pensiero critico. La maison italiana, attraverso le sue creazioni, riflette un approccio intelligente all’abbigliamento maschile, trasformando il vestire in un esercizio di estetica e riflessione. Un esempio di come il design possa essere interpretato come linguaggio di comunicazione e identità, mantenendo sempre sobrietà e raffinatezza.

Maya Hawke, reference 2026 di chiome cool senza sforzo

Maya Hawke si conferma come riferimento nel 2026 per chiome eleganti e naturali. Figlia di Uma Thurman ed Ethan Hawke, ha saputo distinguersi per il suo stile autentico e senza artifici. La sua chioma rappresenta un esempio di naturalezza e raffinatezza, incarnando una bellezza semplice e senza sforzo. Un’icona di stile che, oltre alle origini, si distingue per la personalità e il fascino genuino.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sfilata Prada uomo riporta a casa, tra polsini maxi, cappe colorate e cappelli “schiacciati” - “Before e next” riflette su cosa sia possibile creare partendo dal passato, su quali elementi emergono dalle pieghe del tempo per ridefinire sotto forma di dettaglio un look rassicurante e senza tempo ... vogue.it