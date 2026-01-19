L’olio di palma certificato sostenibile rappresenta una scelta responsabile, assicurando sia la tutela ambientale e sociale sia la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari. La sua certificazione garantisce pratiche sostenibili lungo tutta la filiera, offrendo ai consumatori un’opzione affidabile e rispettosa dell’ambiente. Un approccio che coniuga qualità e sostenibilità, contribuendo a un consumo più consapevole.

Rimini, 19 gen. - (Adnkronos) - “L'olio di palma certificato sostenibile, oltre a garantire la sostenibilità sociale e ambientale, garantisce anche la sicurezza e la qualità del prodotto. È conosciuto e usato in tutto il mondo”. Lo ha detto Vincenzo Tapella, presidente Uiops, l'Unione italiana per l'Olio di palma sostenibile, partecipando oggi a Rimini al seminario organizzato con l'Associazione italiana dell'industria Olearia, nell'ambito del Sigep, il Salone internazionale dedicato a gelato, pastry&chocolate, coffee, bakery e pizza. Durante l'incontro è stato presentato il position paper "Olio di palma sostenibile: nutrizione e sicurezza alimentare", recentemente adottato dal Comitato tecnico scientifico Uiops. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Alimentazione, Tapella (Uiops): "Con Olio di palma sostenibile sicurezza e qualità garantite"

Alimentazione, Gramigna (Unigrà): "Olio di palma sostenibile è versatile e sicuro"L'olio di palma sostenibile rappresenta una scelta importante nell'industria alimentare, grazie alla sua versatilità e sicurezza d'uso.

