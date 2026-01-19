alga atletica arezzo brilla ad ancona tra successi e qualificazioni tricolori

L'Alga Atletica Arezzo si è distinta nel fine settimana ad Ancona, ottenendo risultati significativi al Meeting Nazionale Indoor. Tra medaglie, record personali e qualificazioni ai campionati italiani, la squadra ha confermato il proprio livello di competitività e impegno. Un momento importante che sottolinea la crescita e la costanza degli atleti in una competizione nazionale di rilievo.

Fine settimana di grande soddisfazione per l' Alga Atletica Arezzo, protagonista al Meeting Nazionale Indoor di Ancona tra medaglie, record personali e qualificazioni tricolori. La trasferta nel capoluogo marchigiano di Ancona ha coinvolto oltre quaranta atlete e atleti aretini, impegnati in un importante banco di prova contro coetanei provenienti da tutta la penisola nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci, confermando l'efficacia del lavoro di preparazione svolto nei mesi invernali allo Stadio Tenti. Il risultato di maggior prestigio è arrivato dal salto in alto Cadetti, dove Mattia Falciani (classe 2012), al debutto di categoria e contro avversari più grandi, ha conquistato la vittoria con la misura di 1.

