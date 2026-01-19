Alessandro Gassmann testimonial per il No al referendum | non era così accorato dai tempi della caccia ai No-Vax

Alessandro Gassmann si unisce ai sostenitori del No al referendum sulla Giustizia, partecipando attivamente alla campagna. L’attore e regista si distingue per il suo impegno, ricordando momenti passati in cui aveva mostrato entusiasmo in altre occasioni politiche. La sua presenza rappresenta un esempio di coinvolgimento culturale e civile, contribuendo al dibattito pubblico con sobrietà e attenzione ai temi trattati.

C’è anche l’attore e regista Alessandro Gassmann tra gli artisti militanti impegnati nella campagna per il No al referendum sulla Giustizia. Il figlio dell’indimenticabile gigante del teatro e del cinema Vittorio Gassman, si sta spendendo in ogni maniera per la campagna referendaria che vuole conservare l’attuale impalcatura che riguarda i magistrati e il meccanismo del Csm. Un esperto giuridico dell’ultim’ora, forte delle sue competenze giuridiche maturate da poliziotto nella fiction I Bastardi di Pizzofalcone o forse nell’esperienza accumulata nelle tante cause televisive affrontate nei panni dell’avvocato Guerrieri, personaggio tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio, lui sì magistrato e toga rossa, nonché ex senatore del Partito democratico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

