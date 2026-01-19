Alessandrini M5s replica alla Saga sui disagi in aeroporto | Confermate tutte le nostre denunce

Alessandrini, rappresentante del Movimento 5 Stelle, risponde alle recenti polemiche sugli inconvenienti aeroportuali, ribadendo che le problematiche segnalate dal gruppo sono confermate. Nonostante le tensioni, si evidenzia che i lavori di estensione della pista sono ancora in corso e l'ILS non è operativo, determinando disagio tra i passeggeri. La posizione del M5s sottolinea la continuità delle proprie denunce, confermando le criticità esistenti.

La consigliera regionale interviene in merito alle problematiche relative all'aeroporto di Pescara che stanno comportando nelle ultime settimane disagi ai passeggeri La Saga nonostante i toni polemici, conferma quanto denunciato dal M5s regionale: i lavori per l'allungamento della pista non sono terminati, l'Ils non è operativo causando disagi ai passeggeri. A dirlo la consigliera regionale del M5s Erika Alessandrini, che replica alla nota diffusa dal consiglio di amministrazione di Saga. "Saga oggi ammette che mancava ancora la pavimentazione finale della pista e che l'Ils non poteva essere utilizzato durante i lavori.

