Alessandrini 5 stelle contro Saga | Confermate le nostre denunce lavori non conclusi Ils spento disagi prevedibili

Alessandrini (5 stelle) critica Saga, confermando le proprie denunce riguardo ai lavori incompleti e ai disagi per i passeggeri. Secondo il loro commento, il comunicato di Saga, pur con toni polemici, conferma che al 31 dicembre 2025 i lavori non erano terminati e l’Ils non funzionava. Questi problemi erano noti e prevedibili, ma sono stati tacitati, accentuando le criticità del progetto.

“Le dichiarazioni del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri sono una ricostruzione fuorviante, parziale e politicamente scorretta della sentenza del Consiglio di Stato”, così la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Erika Alessandrini - facebook.com facebook

