Alessandra Celletti | note per cinema

Alessandra Celletti, pianista e compositrice romana, contribuisce con la sua musica alla colonna sonora di Earth Song, il nuovo film del regista curdo Erol Minta?. La sua raffinata poetica musicale accompagnerà la prima mondiale dell’opera, prevista all’International Film Festival Rotterdam (IFFR) dal 29 gennaio all’8 febbraio 2026.

La raffinata poetica musicale della pianista romana Alessandra Celletti impreziosisce la colonna sonora di Earth song, nuovo film del regista curdo Erol Minta? che avrà la sua prima mondiale all’International Film Festival Rotterdam (IFFR), dal 29 gennaio all’8 febbraio 2026. Earth Song racconta la storia di Rojîn, una donna curdo-finlandese alla scoperta di un passato complesso e delle verità nascoste nella diaspora curda. Il film intreccia segreti familiari, identità e il bisogno umano di autenticità, anche quando il mondo sembra crollare, mescolando emozioni intime e disastri ecologici, e ponendo la domanda: quanto conta la verità quando tutto sta finendo? Per me, il tema della ricerca della verità è un punto fermo, tanto sul piano umano quanto su quello musicale.🔗 Leggi su Funweek.it

