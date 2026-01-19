Alda Mangini è stata una delle collaboratrici di Totò, contribuendo alle sue interpretazioni sul palco e sul grande schermo. La sua breve vita, conclusasi prematuramente a soli 40 anni, ha lasciato un segno nel mondo dello spettacolo italiano. Questa breve biografia ne ricostruisce il percorso e il ruolo che ha avuto nel contesto della comicità di quegli anni.

Totò ebbe anche "spalle" di genere femminile. Come Alda Mangini, la quale ebbe la sfortuna di spegnersi a soli 40 anni appena compiuti. Nei suoi tanti film interpretati, il Principe della risata Totò ha potuto contare su molte "spalle". Tra le più presenti Peppino De Filippo, Aldo Fabrizi, Mario Castellani, Giacomo Furia, Carlo Croccolo, Erminio Macario. Sebbene si tratti di attori di primo livello, che hanno avuto una brillante carriera teatrale e cinematografica. Non sono però mancate spalle di genere femminile. In questo video vogliamo omaggiare Alda Mangini, la quale ebbe la sfortuna di spegnersi a soli 40 anni appena compiuti.

© Lucascialo.it - Alda Mangini, la triste storia della spalla femminile di Totò

