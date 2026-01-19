Alcaraz è il più talentuoso preferisco lui | Borg McEnroe Federer i grandi del passato snobbano Sinner

L'Australian Open vede protagonisti Sinner e Alcaraz. Mentre il giovane italiano cerca conferme, l'esordio di Alcaraz si è già rivelato positivo. Tra i grandi del passato, Borg, McEnroe e Federer esprimono preferenze e opinioni sul talento emergente. Analizzando le loro percezioni, si approfondisce il confronto tra i due giovani tennisti e le aspettative nel torneo.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono impegnati all’ Australian Open; lo spagnolo ha già esordito vincendo il primo match. Non solo. Alcaraz sembra essere molto più amato di Sinner dai grandi del tennis del passato. I tennisti del passato si esprimono su Alcaraz e Sinner. La Stampa scrive: Il giudizio dei vecchi capitani brucia sulla pelle come un vento salato. «Carlos ha tutto per vincere a Melbourne. È il tennista con più talento al mondo, più di Sinner e Zverev», predica Becker. Federer lo ha preceduto di qualche giorno: «È Carlos il giocatore che oggi mi assomiglia di più». Che il vecchio artista McEnroe preferisca l’artificiere spagnolo al programmatore altoatesino non sorprende molto: «È Alcaraz il modello da imitare, per come gioca e come porta allegria in campo»; a condividere l’idea, anche Borg: «Se proprio devo scegliere, dico Alcaraz; sono rimasto colpito dalla sua personalità». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - «Alcaraz è il più talentuoso, preferisco lui»: Borg, McEnroe, Federer, i grandi del passato “snobbano” Sinner Leggi anche: Borg-McEnroe, Sampras-Agassi e ora Alcaraz-Sinner: le rivalità più curiose della storia del tennis Leggi anche: Björn Borg sulla rivalità tra Sinner e Alcaraz: “Preferisco lo spagnolo per un motivo” Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. «Alcaraz è il più talentuoso, preferisco lui»: Borg, McEnroe, Federer, i grandi del passato “snobbano” Sinner La Stampa: anche Becker è sulla stessa linea. Ma Jannik per ora ha passato più settimane in vetta, 66 contro 54. E ha l'Australian Open per smentirli h - facebook.com facebook

