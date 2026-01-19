Alatri niente acqua dai rubinetti mercoledì 21 gennaio Tutte le informazioni

Il 21 gennaio, alcune zone periferiche di Alatri (Frosinone) potrebbero subire interruzioni nell’erogazione dell’acqua dai rubinetti. Questa comunicazione è finalizzata a fornire informazioni chiare e aggiornate sui possibili disagi legati a un intervento programmato. Si consiglia di pianificare l’uso dell’acqua di conseguenza e di consultare eventuali aggiornamenti ufficiali per ulteriori dettagli.

Disagi in vista per l'approvvigionamento idrico in alcune zone periferiche della città di Alatri (Frosinone) nelle prossime ore. Il gestore del servizio idrico integrato, Acea Ato 5, ha comunicato che si renderà necessario un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete, programmato per la.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Colleferro. Niente acqua dai rubinetti di mezza città. Utenti inferociti. Acea a lavoro su Via Romana. Dislocate otto autobotti Acqua giallastra dai rubinetti, il Comune: "Non utilizzatela"

A Orta di Atella è stato segnalato un problema di acqua giallastra e marrone proveniente dai rubinetti, generando preoccupazione tra i cittadini. Il Comune invita a non utilizzare l'acqua fino a ulteriori comunicazioni, in attesa di approfondimenti e interventi per garantire la sicurezza e la qualità dell'acqua distribuita.

