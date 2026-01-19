Il settore vinicolo italiano si confronta con le nuove opportunità offerte dal Mercosur, con il presidente dell’associazione imprese, Lamberto Frescobaldi, che sottolinea come il mercato possa favorire le esportazioni di vino italiano. Pur riconoscendo le preoccupazioni degli agricoltori, Frescobaldi evidenzia che la concorrenza internazionale può rappresentare anche una chance di crescita e di rafforzamento della qualità italiana nel contesto globale.

Il presidente dell’associazione delle imprese del settore Lamberto Frescobaldi: «Capisco le perplessità degli agricoltori. Ma per noi aumentare l’export in Sudamerica è una necessità». Non tutto il Mercosur viene per nuocere. Si potrebbe riassumere così l’impressione che si ricava da questa chiacchierata con Lamberto Frescobaldi, uno dei signori del vino. La sua famiglia è tra le più blasonate al mondo, i vigneti si estendono in tutta la Toscana e dal Castello di Nipozzano a Montalcino ovunque ci siano territori di qualità c’è una cantina Frescobaldi. È anche a capo dell’Unione italiana vini e sotto la sua presidenza l’Uiv ha ripreso quella centralità che da sempre ha connotato la produzione enoica nel panorama agricolo ed economico. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Al vino il Mercosur farà bene. Non temiamo la concorrenza»

Se il Mercosur farà da miccia all’ennesima caduta di governo in Francia, che farà Macron?

Recentemente, l’approvazione dell’accordo Mercosur tra l’Unione Europea e i paesi del Sud America ha suscitato diverse riflessioni. Se questa decisione dovesse innescare crisi politiche in Francia, come potrebbe reagire il presidente Macron? In questo articolo, analizzeremo le possibili implicazioni di un’eventuale instabilità politica e il ruolo che potrebbe assumere nel contesto europeo.

La Lega promette battaglia dopo il sì al Mercosur. Lollobrigida soddisfatto e Patuanelli: "Ha lavorato bene"

La Lega si prepara a reagire dopo l’approvazione dell’accordo Mercosur, con commenti positivi da parte di alcuni esponenti come Lollobrigida e Patuanelli. Quest’ultimo, ex ministro dell’Agricoltura, riconosce il lavoro svolto, evidenziando i miglioramenti apportati. La questione ha suscitato diverse reazioni politiche, mentre si attendono sviluppi nelle prossime settimane. Questo contesto evidenzia le tensioni e le valutazioni sulla nuova intesa commerciale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Mercosur, l’Ue ha firmato l’accordo. Dall'agroalimentare alle PMI, le novità per l'Italia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mercosur, l’Ue ha firmato l’accordo. tg24.sky.it